Milan, ecco Rebic: il croato fiorisce sempre in Primavera

Tuttosport si sofferma su Ante Rebic, attaccante del Milan: il croato deve trascinare la squadra rossonera in questo finale di stagione

Tuttosport, in edicola questa mattina, si sofferma sul momento di Ante Rebic. Il croato, tornato al gol contro la Salernitana, ha permesso ai rossoneri di conquistare un punto prezioso, vista la sconfitta dell'Inter e il pareggio del Napoli. L'attaccante rossonero è stato fermato da diversi problemi fisici in questa stagione e gol dell'Arechi può rappresentare un punto di svolta di questa annata.

Con Zlatan Ibrahimovic ancora out, sono Rebic e Giroud a doversi prendersi sulle spalle l'attacco rossonero. La speranza è che l'ex Fiorentina faccia come nel 2019-20 e nel 2020-21, cioè che esploda in questa seconda parte di stagione. Ad esempio, nel campionato del lockdown, Rebic segnò una doppietta contro l'Udinese e da quel momento ne mise a segno altri nove fino ad agosto. Lo scorso anno ha ripreso a segnare alla giornata numero 20, chiudendo il campionato con 10 marcature.