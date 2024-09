Real Madrid, condannato l’uomo che aveva insultato Vinicius e Chukwueze

Il tribunale ha decretato la condanna a dodici mesi di carcere nei confronti dell'imputato. Lo ha condannato anche a non accedere agli stadi di calcio. Quelli dove si svolgono le partite della Lega Nazionale di Calcio Professionistico e della Reale Federcalcio spagnola per un periodo di tre anni. La sospensione della pena detentiva è stata concessa a condizione che l'imputato si sia scusato e abbia espresso il proprio rimorso tramite una lettera indirizzata a Vinicius Júnior. Ha partecipato a un programma di parità di trattamento e non discriminazione. Si tratta della terza condanna penale emessa negli ultimi mesi per insulti razzisti ricevuti dai giocatori del Real Madrid".