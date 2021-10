Milan, Ravanelli: “Ibrahimovic a 40 anni è ancora ad alti livelli, non è facile”

Il Milan si aggrappa ancora a Ibrahimovic, che è pronto al rientro. Di lui ha parlato Ravanelli, ex attaccante. Le sue parole.

È stato rivale del Milan per tanti anni, Fabrizio Ravanelli, che oggi fa l'allenatore. L'ex attaccante ha parlato di un collega più giovane (ma non troppo), che a 40 anni continua a essere un punto di riferimento per la squadra rossonera: Zlatan Ibrahimovic, svedese classe 1981. Ai microfoni di Sky, l'ex centravanti ha parlato proprio di lui. Ecco le sue dichiarazioni: "A 40 anni non è facile tornare ai suoi standard. Ci vuole grande programmazione, con lavori specifici che gli portino quella vivacità nelle gambe che gli possa permettere di essere determinante fino alla fine. La gestione è facile: è un campione assoluto e una persona molto intelligente; sa che non può giocare tutte le partite, quindi magari deve avere pazienza entrando a gara in corso e poi solo con la condizione massimale giocare titolare".