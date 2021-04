Milan, rapporto punti-monte ingaggi: Diavolo meglio di Inter e Juventus

Seguendo una curiosa statistica, il Milan ha finora speso 1,27 milioni per punto in relazione al monte ingaggi. Meglio di Inter e Juve

Il noto portale 'Calcio e Finanza' ha pubblicato un curioso studio che prende in considerazione i punti conquistati in Serie A in relazione al monte ingaggi. In questa speciale classifica a primeggiare è lo Spezia, con un monte ingaggi lordo di 17 milioni di euro circa e 32 punti per un costo per singolo punto di poco più di mezzo milione di euro. L'Atalanta è la prima tra le big del campionato e terza in graduatoria grazie all'attuale quarto posto in classifica raggiunto con un monte ingaggi lordo di circa 39 milioni di euro. Il Milan, invece, si piazza all'undicesimo posto con un monte ingaggi lordo di 80 milioni di euro (ogni punto è valso 1,27 milioni). Fanno peggio Inter (1,57) e Juventus, ultima con un rapporto di ben 3 milioni di euro. Riguardo il mercato, Maldini è pronto a chiudere un nuovo colpo.