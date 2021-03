Milan, Ramaccioni: “Con la rosa attuale non si può giocare ogni tre giorni”

Ramaccioni, storico team manager del Milan, ha sottolineato come fosse difficile giocare su due fronti con la rosa attuale.

È stato lo storico team manager del Milan di Silvio Berlusconi, con cui ha vinto tutto, Silvano Ramaccioni. Ora è ancora un appassionatissimo tifoso rossonero, che continua a seguire la squadra di Stefano Pioli. Deluso come tutti dopo l'eliminazione di ieri, Ramaccioni ha però anche analizzato la situazione del Milan ai microfoni di TuttoMercatoWeb. Ecco le sue dichiarazioni: "Ero convinto che quella di ieri fosse una grande occasione per coronare questa stagione, finora molto buona. Però la qualità dell'organico che ha permesso a Pioli di fare cose eccezionali inizia a mostrare la corda. Per giocare su due fronti così importanti come campionato ed Europa League e a per questi livelli serve un organico con tante possibilità di esperienza ed energia. Il Milan è ancora giovane, non del tutto maturo come esperienze e sta pagando". Ecco tutte le top news legate al Milan nelle ultime ore >>>