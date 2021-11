Milan, Raiola: “Rinnovi Romagnoli e Ibra? Tutto è possibile” | PM News

Mino Raiola, procuratore di Alessio Romagnoli e Zlatan Ibrahimovic, ha parlato ai nostri microfoni all'uscita da Casa Milan

Su Donnarumma: "Non è una fase particolare per lui, è solo una fase nuova. Non ci sono problemi. Se ho parlato di Gigio con il Milan? No. Io non ho portato via nessuno, non faccio il taxista, faccio solo l'interesse dei miei assistiti. Non sono pentito di nulla".