Milan, Rafael Leao è l’MVP del mese di gennaio secondo i tifosi

Decisivo e implacabile, è Rafael Leao il miglior giocatore del Milan del mese scorso. Scelto dai milanisti con votazioni sui social.

Imprendibile, instancabile, decisivo. Rafael Leão è tornato in campo il 6 gennaio contro la Roma dopo un mese di stop e ha subito lasciato il segno: in gol contro i giallorossi, due assist contro il Venezia, di nuovo in gol contro Spezia e Genoa (in Coppa Italia). Il suo rientro in campo era tanto atteso dopo un mese di dicembre difficile per i rossoneri. Ed è lui il più votato dai nostri tifosi come MVP del mese di gennaio.