Milan, Rafael Leao ha raggiunto l’accordo per il rinnovo

Intesa di massima tra Milan e Rafael Leao per il prolungamento di contratto. Gelate due squadre inglesi. Ecco le ultime notizie.

Si avvicina sempre di più la firma di Rafael Leao con il Milan per il rinnovo di contratto. Bozza di intesa raggiunta con Jorge Mendes, procuratore di Rafael Leao, fino al 2026. Nei prossimi dieci giorni il portoghese classe 1999 dovrebbe firmare e si dovrebbe dunque avere l'ufficialità. Un altro traguardo importante per il Milan, che sta ottenendo tanti prolungamenti. Fa eccezione qualcuno che a fine stagione, però, dovrebbe andare via.

Una situazione che ha gelato anche altri club. Nelle ultime settimane, infatti, diversi club inglesi avevano cercato di prendere informazioni su di lui. Per esempio il Manchester City, ma anche l'Arsenal: per entrambe le squadre niente da fare. Già prima il Milan non aveva intenzione di cedere il proprio gioiello, ma ora ancora meno. Il valore di 35 milioni è destinato a crescere esponenzialmente. Il nuovo ingaggio sarà da 5 milioni, bonus compresi. Occasione di mercato per il Milan: l'attaccante del futuro arriva dal Liverpool a zero?