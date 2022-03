Milan, Rafael Leao è stato eletto come MVP di febbraio

Rafael Leao premiato dai tifosi rossoneri come miglior giocatore del Milan anche nel secondo mese del 2022. Complimenti a lui.

Un mese da leader, di gol, assist e grandi prestazioni. Dalla Lazio all'Udinese, dalla Coppa Italia alla Serie A: Rafael Leão ha fatto - e sta facendo - la differenza. Tre gol e un assist, in generale giocate di alto livello (come la rovesciata di Salerno): grazie a questo bottino ha regalato quattro punti in campionato, trascinando il Milan anche alla qualificazione in Semifinale di Coppa Italia, guadagnandosi i voti dei nostri tifosi - attraverso il sito ufficiale - come MVP di febbraio ; preferito a Giroud, Hernández e Maignan.

Un fattore determinante: apprezzato dalla squadra, elogiato da Mister Pioli e applaudito da San Siro. Leão è diventato il secondo milanista (dopo Andriy Shevchenko) capace di segnare in tutti e sette i giorni della settimana in campionato ed è anche il giocatore che ha segnato più gol in casa nel 2022 (4). E poi condivide con Giroud un doppio record personale come unici rossoneri in doppia cifra in questa stagione in tutte le competizioni e anche unici giocatori di Serie A che ha segnato più reti in un singolo stadio (San Siro) nel 2022.