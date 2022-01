Milan, Rafael Leao è il giocatore più decisivo della squadra

Un trascinatore vero e proprio Rafael Leao per il Milan in questa stagione. È lui, dati alla mano, il giocatore chiave di Pioli.

Alla terza stagione nel Milan, finalmente sta sbocciando Rafael Leao, portoghese classe 1999. I rossoneri ci hanno creduto tanto, rifiutando offerte importanti e puntando su di lui. Ora stanno venendo ripagati. Come sottolinea il CorSport, in questa stagione è proprio Rafael Leao il giocatore più decisivo sul fronte offensivo per la squadra rossonera. Negli ultimi mesi si è trasformato e sta continuando a migliorare partita dopo partita. Inutile dire che non è mai stato così importante da quando è al Milan, visto che sulla fascia sinistra è in grado di fare davvero il buono e il cattivo tempo. Ormai è lui l'uomo in più, è lui che è in grado di cambiare le partite. Una trasformazione prima di tutto mentale, visto che si è responsabilizzato e ha capito di poter fare un salto di qualità.