Milan, blitz di Rafael Leao nel ritiro di Dubai: ecco il motivo

Rafael Leao, attaccante del Milan, ha lasciato il Qatar, dove ha giocato i Mondiali con il Portogallo e ha fatto tappa nel ritiro rossonero

Daniele Triolo

Due gol segnati in appena 83' ai Mondiali in Qatar con il Portogallo per Rafael Leao, attaccante del Milan. Due reti bellissime, incastonate in 5 partite nelle quali il Commissario Tecnico lusitano, Fernando Santos, lo ha sempre fatto partire dalla panchina. Poco male, però, perché il numero 17 rossonero ha dimostrato anche nella rassegna iridata i suoi incredibili progressi.

Milan, Leao è volato a Dubai: saluto ai compagni e vacanze — C'è una novità su Leao, raccontata, in queste ore, dal collega Claudio Raimondi, inviato di 'SportMediaset' nel ritiro del Milan a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti. Ieri, infatti, prima dell'amichevole Arsenal-Milan, partita valida per la Dubai Super Cup 2022 e terminata 2-1 per i londinesi, c'è stato un veloce blitz di Leao nel ritiro del Diavolo.

Motivo della visita, un saluto ai compagni di squadra. Lasciando Doha, Leao si è fermato a Dubai (è soltanto ad un'ora di volo di distanza) prima di partire qualche giorno in vacanza. Successivamente, tornerà a Milanello per riprendere gli allenamenti agli ordini di Stefano Pioli. "È una mancanza di rispetto": un ex Milan si scaglia contro Ancelotti >>>