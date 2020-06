Milan, Rafael Leao deve dare di più in allenamento

MILAN NEWS – Secondo quanto viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, Stefano Pioli starebbe pensando di dare una chance a Rafael Leao nella partita contro il Lecce, in programma lunedì prossimo allo stadio via del Mare.

Rebic, infatti, potrebbe essere schierato nella sua posizione naturale, cioè quello di esterno di sinistra nel 4-2-3-1 (dove di fatto ha firmato 6 dei 12 gol segnati dal Milan tra gennaio e marzo). Questo permetterebbe di liberare un posto in avanti a Rafael Leao, che però deve dare di più anche in allenamento, dove negli ultimi tempi non ha certamente brillato per applicazione e concentrazione.