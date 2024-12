Milan, Calamai: “Strada giusta? È presto. Arriverà il momento di Leao?”

Il giornalista Luca Calamai , nel suo editoriale per Tuttomercatoweb, si è espresso così sul Milan allenato da Paulo Fonseca . I rossoneri, venerdì sera, affronteranno l' Atalanta in Serie A .

Queste son state le parole di Calamai: "Sabato abbiamo ritrovato tracce di vero Milan. Netta la vittoria su un Empoli che in questo campionato spesso ha saputo imbrigliare le grandi. È presto per dire che Fonseca ha finalmente imboccato la strada giusta. È chiaro. Invece, che all’appello continua a mancare il fuoriclasse della squadra, il portoghese Leao. Il distacco dalle prime non è banale. Per rientrare in corsa il Milan ha bisogno di infilare un filotto di vittorie. Atalanta-Milan del 6 dicembre darà in questo senso una risposta importante. Arriverà il momento di Leao?".