Rafael Leao, non solo calcio: musica, moda e amore

La Gazzetta dello Sport dedica un articolo a Rafael Leao e alla sua vita privata. L'attaccante del Milan ha trovato serenità fuori dal campo

La Gazzetta dello Sport si sofferma sulla vita privata di Rafael Leao. L'attaccante del Milan è riservato, ma allo stesso tempo è un tipo estroso. La sua seconda passione, dopo il calcio, è la musica: "Mi piace molto rappare e penso che quando finirò la carriera di calciatore potrei fare quello. Per ora è un passatempo: faccio trap e parlo soprattutto della mia vita, dei sacrifici fatti per arrivare fin qui» aveva detto tempo fa a Rolling Stone. Passione anche per la moda, visto che Leao è diventato nell'imprenditore nel settore dell'abbigliamento: il suo marchio è "Son is Son", per cui posa anche modello. Stile sportivo, tutto con cappuccio.