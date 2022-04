Milan, rabbia e polemiche. Mercato, Berardi e un trequartista spagnolo

La sconfitta contro l'Inter in Coppa Italia brucia ancora, soprattutto per come è arrivata. Le polemiche arbitrali e la prestazione del Milan parlano di un risultato bugiardo. Emergono altre importanti novità per quanto riguarda la cessione del club, ma occhio sempre al calciomercato. C'è un incontro in programma per Domenico Berardi, mentre dalla Spagna parlano di offerta pronta per un talentuoso trequartista. Nelle prossime schede le Top News di questa mattina!