Milan, questo è il segreto del Derby! Il dettaglio che cambia tutto

Anche ieri il Milan ha deciso di giocare il Derby con un atteggiamento totalmente diverso al resto della stagione. Non solo mentale, ma anche tattico. I rossoneri hanno affrontato la partita in modo diametralmente opposto a quanto fatto pochi giorni prima e nel gran parte della stagione. Sergio Conceicao ha deciso di proseguire sulla linea tattica dei Derby precedenti, snaturando un Milan che però forse dovrebbe giocare sempre così. Questo dettaglio fa davvero la differenza e l'abbiamo analizzato sul nostro canale YouTube nel video qui sotto con Mattia Pellè, match analyst: guarda il video, lascia mi piace e iscriviti, oltre ad attivare la campanella per non perderti nulla. Commenta per dire la tua!