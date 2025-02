Milan, quanto hai speso sul mercato? L’impatto a bilancio tra entrate e uscite

Il Milan ha chiuso questo calciomercato invernale in modo sorprendente. Durante l'ultimo giorno, ovvero ieri, i rossoneri si sono scatenati mettendo a segno ben tre colpi in entrata, senza dimenticare ovviamente l'ingaggio di Santiago Gimenez e di Kyle Walker . Il mese di gennaio, difatti, sembrava instillare ulteriore pessimismo tra il tifo rossonero ma la giornata di ieri è stata certamente frenetica ed estenuante, sia per chi ha lavorato e sia per chi ha assistito a tutto ciò che è accaduto. Il Milan , così, cambia volto ma oggi, prima di scoprire cosa dirà il campo, andiamo a capire quale sarà l'impatto del mercato invernale sul bilancio del Diavolo.

Le operazioni in entrata

Partiamo, ovviamente, dalle operazioni in entrata. Il Milan ha chiuso ben cinque acquisti: Gimenez e Bondo a titolo definitivo, mentre JoaoFelix, Walker e Sottil in prestito. Per il terzino inglese e l'esterno italiano sono previsti dei riscatti, mentre per il fantasista portoghese si tratta di un prestito secco senza alcuna opzione a favore dei rossoneri. Ora, secondo quanto analizzato da Calcio e Finanza, tra gli ammortamenti dei calciatori acquistati a titolo definitivo, i costi dei prestiti e tutti gli stipendi, la cifra totale di queste cinque operazioni è di poco meno di 23 milioni di euro. Gimenez e Bondo, gli unici due che hanno firmato un contratto che li legherà ai rossoneri per 4 stagioni poiché arrivati a titolo definito, sono costati complessivamente 8,3 milioni di euro (tenendo ovviamente conto degli anni del contratto, del costo del cartellino, degli ammortamenti e dell'ingaggio netto e lordo).