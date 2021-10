Milan, quanti ex nei migliori 50 calciatori tra il 2000 e il 2010

FourFourTwo ha stilato la lista dei cinquanta giocatori migliori nel primo decennio del millennio e ci sono tantissimi ex Milan.

Il noto portale FourFourTwo ha stilato la lista dei 50 migliori giocatori del decennio 2000-2010 e sono presenti tantissimi ex Milan di quel periodo. Addirittura sul podio sono in due a essere ex giocatori rossoneri: Kakà e Ronaldinho. In totale sono addirittura undici e tra questi c'è anche Zlatan Ibrahimovic. La particolarità è ovviamente che lo svedese classe 1981 è ancora in attività in rossonero. Ecco la lista completa.