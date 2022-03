Milan, quanti errori arbitrali: rossoneri fortemente penalizzati

Il Milan è stato vittima di diversi errori arbitrali nel corso di questa stagione: in primo piano le prestazioni di Guida e di Massa

Salvatore Cantone

Il Milan in questa stagione è stato vittima di numerosi errori arbitrali. Nello scorso weeekend l'incredibile l'errore fatto dal tandem Guida-Massa in Torino-Inter ha penalizzato indirettamente i rossoneri nella corsa scudetto. Ovviamente non sappiamo come sarebbe andata a finire, ma è chiaro che l'eventuale trasformazione del rigore avrebbe messo ulteriormente in salita la partita dei nerazzurri, che hanno fatto molta fatica con gli uomini di Juric.

La curiosità, messa in evidenza dal quotidiano, è che il duo Guida-Massa è stato protagonista di una serie di decisioni contro il Milan in questa stagione. Ad esempio c'era Massa ad arbitrare Milan-Napoli, gara del famoso gol annullato a Kessie per fuorigioco di Giroud, oppure c'era Guida al VAR in occasione del fallo di mano di Udogie in Udinese-Milan. Senza dimenticare ovviamente l'errore di Serra nella gara contro lo Spezia.

Insomma, le decisioni avverse sono tante. Detto questo, la forza del Milan è stata sempre quella di non creare alibi di alcun tipo. Le sviste arbitrali sono sotto gli occhi di tutti, ma questa rabbia si è trasformata in forza da mettere sul campo di gioco. Nonostante gli errori il Milan è al primo posto e i rossoneri faranno di tutto per difenderlo fino alla fine .I ntanto sul calciomercato si pensa a un centrocampista molto interessante.

