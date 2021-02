Milan, quanti cartellini gialli in campionato | Serie A News

Tanti cartellini gialli per il Milan

Quello ricevuto da Ante Rebic contro il Bologna è stato l’ultimo dei tanti cartellini gialli per i giocatori del Milan. Con questa sanzione, il croato ha ricevuto il terzo giallo in campionato. L’unico diffidato in rosa rimane Davide Calabria. Di seguito la classifica dei calciatori sanzionati:

6 Theo, Kessie

5 Leao, Romagnoli

4 Calabria

3 Castillejo, Rebic

2 Calhanoglu, Dalot, Gabbia, Ibrahimovic, Krunic

1 Bennacer, Diaz, Donnarumma, Kalulu, Kjaer, Tonali

