Milan, quando torna Ibrahimovic? Lo svedese out anche contro la Samp

I tifosi del Milan si chiedono quando tornerà Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese salterà sicuramente la sfida contro la Sampdoria

La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, si sofferma sulle condizioni di Zlatan Ibrahimovic. L'attaccante de Milan, out per la gara di ieri contro la Lazio, con ogni probabilità sarà assente anche nella partita di domenica contro la Sampdoria. Ibra, come ha dichiarato Pioli nel post-partita di ieri, sta soffrendo perchè vorrebbe aiutare la squadra in questo momento decisivo della stagione, ma nessuno vuole correre rischi per evitare guai più seri. Possibile che Zlatan torni a disposizione per la partita contro la Salernitana. La nostra intervista esclusiva all'ex portiere del Milan Enrico Albertosi: futuro Kessie, Donnarumma e tanto altro