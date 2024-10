Milan, Pulisic: numeri eccezionali. E’ lui l’MVP di settembre

( f onte: acmilan.com ) - Un crescendo rossiniano. Se l'antipasto del mese di agosto, per Christian Pulisic , era stato servito con il gol di Parma e con l'assist per Pavlović all'Olimpico, i 30 giorni di settembre sono stati invece la conferma di questo suo convincente inizio di 2024/25. Chris si è alzato sui pedali, ha segnato tanto ed è stato sempre decisivo aiutando la squadra a uscire da un iniziale momento delicato.

La prima sosta stagionale lo aveva portato a giocare due amichevoli oltreoceano con gli USA (impreziosite da un gol contro la Nuova Zelanda), ma al rientro ha fatto subito la differenza ed è andato in gol in quattro partite consecutive, come era già accaduto nel marzo scorso (Empoli-Slavia Praga-Verona-Slavia Praga). Ha segnato su rigore contro il Venezia (più l'assist per Fofana), poi si è ripetuto dopo pochissimi minuti contro il Liverpool, nonostante la sconfitta finale.