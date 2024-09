Milan, ecco la nuova pub sports experience: i dettagli

Questo nuovo spazio all'interno dello stadio ad uso esclusivo dei nostri ospiti è collocato tra il primo anello arancio e il primo anello blu , offrendo un'atmosfera conviviale, perfetta per socializzare con gli altri tifosi e vivere l'emozione delle partite in un contesto unico.

Per procedere all'acquisto, visita il nostro sito e sarai tra i primi a poter vivere la nostra Sports Pub, disponibile per un numero limitato di posti. Se invece hai un'azienda o una partita IVA, scopri gli ultimi abbonamenti disponibili sul sito club1899.acmilan.com e non perdere l'occasione di vivere in modo esclusivo ogni match dell'AC Milan nel suo 125° anniversario.