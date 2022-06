Milan, il programma del settore giovanile: è tempo di verdetti | News

(fonte acmilan.com) - Weekend di verdetti per diverse formazioni del Settore Giovanile rossonero. Sabato l'Under 15 femminile si giocherà il primato del Gruppo 2, nel settimo e ultimo turno della fase interregionale, con l'obiettivo di accedere alla Fase Nazionale. Il Milan, che sarà ospite del Cesena, arriva a questo appuntamento a pari punti con l'Atalanta - impegnata a Sassuolo - ma in vantaggio per via di una migliore differenza reti. U15 femminile reduce proprio dal pari interno contro le bergamasche.