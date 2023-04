Milan, progetto per fondere le tre società: le ultime news

Il Milan si prepara per alcune novità: come riportato da Calcio&Finanza, ci sarebbe un progetto per fondere le tre società rossonere

Secondo quanto riportato in esclusiva da Calcio&Finanza, l'AC Milan ha redatto il progetto di fusione per incorporazione delle società Milan Entertainment S.R.L. (la società che vanta i diritti di sfruttamento del marchio Milan, con delle esclusioni come quella relativa alla sponsorizzazione della maglia e quella relativa allo sponsor tecnico) e Casa Milan S.r.l. (la società per i beni immobili) nella società A.C. Milan S.p.A. Il club, si legge, precisa che sussistono i presupposti per procedere alla Fusione “semplificata” in quanto AC Milan (Società Incorporante) detiene direttamente e/o indirettamente l’intero capitale sociale di Milan Entertainment e di Casa Milan (Società Incorporante).