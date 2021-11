Milan, problema per Tomori. Pioli pensa a delle novità di formazione

In primo piano in casa Milan c'è ovviamente la partita di questa sera contro la Fiorentina. Gara molto importante per i rossoneri, che però ancora una volta devono rinunciare a diversi giocatori. Tra questi c'è Fikayo Tomori, infortunato dell'ultima ora. In primo piano, poi, c'è sempre il calciomercato, con Maldini e Massara che seguono un attaccante molto interessante. Ecco le notizie più importanti nelle prossime schede.