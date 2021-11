Milan, problema Coppa D’Africa: Pioli studia il da farsi

Il Milan a gennaio non avrà a disposizione Franck Kessie, Ismael Bennacer e Ballo-Toure per la Coppa D'Africa. Pioli studia soluzioni

Tuttosport, in edicola questa mattina, si concentra su un grosso problema per il Milan a gennaio. Il club rossonero, a causa della Coppa D'Africa, non avrà a disposizione due giocatori in mediana come Franck Kessie e IsmaelBennacer. Non ci sarà neanche Ballo-Toure, che può essere un'alternativa preziosa a Theo Hernandez.