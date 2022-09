Milan, primo giorno di dibattito pubblico: ecco i presenti

Nella giornata di oggi si è svolto il primo incontro di dibattito pubblico che porterà a una decisione definitiva sul nuovo stadio che il Milan vorrebbe costruire a Milano, al posto dell'impianto attuale. L'incontro si è tenuto a Palazzo Marino e per i rossoneri era presente Giuseppe Bonomi, uomo della società. Ecco anche tutti gli altri presenti: Gaia Romani come assessore ai servizi civici; Giancarlo Tancredi come assessore alla rigenerazione urbana; Arch. Simona Collarini come responsabile unico del procedimento del progetto sul nuovo stadio; Mark Van Huuksloot per i nerazzurri; Caterina Cittadino come presidente della Commissione Nazionale per il dibattito pubblico. Queste, intanto, le notizie più importanti della giornata di oggi >>>