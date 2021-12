Milan, primo contatto per il difensore. Pioli, tre cambi di formazione

Oggi è il giorno di Udinese-Milan. I rossoneri vogliono confermarsi al primo posto in classifica, anche se le assenze sono tante. Stefano Pioli, in ogni caso, pensa a qualche cambio di formazione rispetto alla gara contro il Liverpool. In primo piano c'è sempre il calciomercato, con Maldini e Massara che cercano il sostituto di Simon Kjaer, che resterà out per tutta la stagione.