Settore Giovanile del Milan: numeri e successi che guardano al futuro

• Primavera : Attualmente terza in classifica con 25 punti, a soli tre punti dalla vetta.

• Under 17 : I ragazzi di questa categoria sono in testa alla classifica con 26 punti.

• Under 15 : Anche i più giovani stanno dominando, con 26 punti e la prima posizione nel loro girone.

Settore Femminile: una struttura in espansione con obiettivi ambiziosi

Anche il settore femminile del Milan sta crescendo a ritmi molto alti. Con 155 atlete nel complesso, suddivise in 7 squadre, il club ha un vivaio in costante evoluzione. Di queste, 63 provengono dall’attività di base e 68 dall’attività agonistica, confermando una forte struttura giovanile. La Primavera Femminile, sta vivendo una stagione da protagonista, occupando attualmente la seconda posizione in classifica.