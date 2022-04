Milan Primavera, Lazetic in panchina con la maglia numero 20

Marko Lazetic, attaccante del Milan, ha recuperato dall'infortunio avvenuto contro il Verona. E' in panchina nella gara con la Juventus

Marko Lazetic torna a disposizione. Il serbo si era infortunato in occasione della partita tra il Milan Primavera e il Verona. L'attaccante, partito dalla panchina, è entrato nell'intervallo per sostituire il bomber rossonero Marco Nasti . Al 77', però, Lazetic si è infortunato: una forte botta all'anca lo ha costretto alla sostituzione.

Pochi minuti per lui, ma si erano comunque intraviste delle buone potenzialità. Detto questo, Lazetic ha recuperato e sarà in panchina con la maglia numero 20 nel match tra la Juventus e il Milan Primavera. La gara è iniziata quest'oggi alle 13. Vedremo se ci sarà occasione di scendere in campo per l'ex Stella Rossa, che ha voglia di mettersi in mostra. Intanto ecco l'offerta del Milan per un grande talento