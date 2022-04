Primavera, Juventus-Milan 4-1 LIVE: finisce così, si allontana la zona playoff

La Juventus e il Milan Primavera si affrontano per la 26^ giornata di campionato allo stadio 'Ale&Ricky' di Vinovo. Segui con noi LIVE il match dei rossoneri

La Juventus sta crescendo tantissimo. Arriva un'altra occasione: Omic mette una palla perfetta dalla fascia destra con Hasa che non ci arriva per un soffio

Gol della Juventus. Giocata fantastica di Mulazzi che salta due uomini e calcia in porta, ma trova ancora una volta un Desplanches molto attento. Sulla ribattuta, però, Chibozo ribadisce in porta. Vantaggio bianconero meritato

Arriva la reazione del Milan. Un rinvio lungo di Desplanches diventa un assist per Capone, che lavora bene palla e offre e Di Gesù. Il centrocampista rossonero conclude debolmente in porta

Che occasione per il Milan! Gala salta un avversario in area di rigore e apre il destro, ma Senko trova una parata miracolosa.

Altra super occasione per il Milan, ma Senko è insuperabile. Di Gesù trova un assist in profondità per Nasti, che si vede tolta la gioia del gol sul più bello

La regola più antica del calcio: se non fai gol lo subisci. La Juventus parte in contropiede e fa gol con Bonetti dopo la bella azione del solito Savona sulla destra

Subito occasione per la Juventus, che colpisce il palo dopo un'azione confusa che vede Mbangula protagonista. Sembrava esserci fuorigioco, ma l'arbitro non fischia

Arriva il 3-0 della Juventus. Azione meravigliosa dei bianconeri con Mbangula, che serve Chibozo, tacco per Turicchia e tiro piazzato sul palo lontano. Desplanches non può nulla

GOL DEL MILAN! Marko Lazetic si fa vedere e fornisce l'assist per Capone. Il numero 10 rossonero piazza bene con il piatto destro. Chissà che non possa riaprirsi la partita...

Doppio cambio per il Milan: esce Capone per un infortunio muscolare, entra El Hilali. Esce Roback, entra Omoregbe

Il secondo tempo vede l'ingresso in campo di Marko Lazetic al posto di Marco Nasti. La Juventus trova subito il 3-0, ma l'attaccante serbo, alla mezz'ora, fornisce l'assist per Capone, che piazza alle spalle di Senko. Ma è solo illusione di rimonta, perché i bianconeri la chiudono definitivamente con Savona. Una sconfitta pesante che allontana il Diavolo dalla zona playoff.

Primo tempo che termina con il Milan in svantaggio di due reti. La Juventus inizia benissimo la partita e passa in vantaggio con Chibozo. Qui arriva la buona reazione dei ragazzi di Federico Giunti, che sciupano due occasioni clamorose in pochissimi minuti. Subito dopo arriva il raddoppio dei bianconeri, con Bonetti che sfrutta al meglio l'assist di Savona. Partita decisamente in salita.