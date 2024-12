Milanisti in prestito: ecco i numeri di Saelemaekers alla Roma

Proprio per il motivo detto sopra il minutaggio di Alexis Saeleamekers alla Roma non è stato altissimo. Oltre alla presenza con la maglia del Milan contro il Torino alla prima giornata, è sceso in campo in 5 occasioni in Serie A, mettendo a segno anche un gol contro il Lecce e prendendo due ammonizioni. Da segnalare come il belga abbia trovato spazio sempre quando è stato disponibile, o da titolare o da subentrato. Nove invece le partite saltate per infortunio. In Europa League invece vanta 2 presenze a fronte di 4 assenze per il guaio fisico.