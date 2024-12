Milanisti in prestito: ecco i numeri di Pobega al Bologna

Tra i calciatori lasciati partire in prestito dal Milan nel corso della sessione di calciomercato estiva c'è stato anche Tommaso Pobega , che si è trasferito al Bologna e di cui di seguito riportiamo i numeri. Dopo aver trovato poco spazio nel centrocampo rossonero, alla corte di Paulo Fonseca , il mediano italiano ha deciso di accettare una nuova sfida. Da qui la scelta di abbracciare il progetto di Vincenzo Italiano . Inizio difficile, come per tutta la squadra, ma stagione in crescendo. Ma com'è stato il suo rendimento fino a questo momento con i felsinei?

Milan, i numeri di Pobega al Bologna: riscatto difficile, cifra troppo alta

La prima parte di stagione non è stata affatto semplice per Tommaso Pobega. Qualche panchina di troppo e un lieve infortunio gli hanno fatto saltare in tutto nove partite in Serie A. Una di queste, tra l'altro, non ha potuto giocarla per squalifica, derivante da una ammonizione presa quando era diffidato. Finora, quindi, in campionato ha disputato 6 presenze su 10 possibili e ha segnato anche un gol contro la Juventus. A queste si aggiungono la rete segnata con il Monza in Coppa Italia e le 3 apparizioni su 5 in Champions League.