Milanisti in prestito: ecco i numeri di Lazetic al Backa Topola

Milan, i numeri di Lazetic al Backa Topola: il Diavolo spera nel riscatto, ma ...

In realtà il suo prestito al Backa Topola, in patria, non è nemmeno tanto negativo da un punto di vista del minutaggio. Nella Super Liga Srbije, infatti, Marko Lazetic è sceso in campo in 15 occasioni, di cui 7 da titolare e 8 da subentrato, rimanendo 2 volte in panchina per tutto il match. Nessuna rete all'attivo e due ammonizioni rimediate. Anche a livello europeo vanta una presenza nelle qualificazioni all'Europa League su due disponibili e 4 su 5 in Conference League. In aggiunta l'apparizione in Kup Srbjie. Purtroppo, però, alla voce gol c'è ancora uno zero.