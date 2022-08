Cessione Milan, c’è la conferma del presidente degli NY Yankees: le parole

Randy Levine, presidente degli New York Yankees, ha confermato la sua presenza da piccolo investitore del Milan dopo il closing

Nella giornata di oggi è emersa l'importante indiscrezione sul closing ormai imminente che sancirà il passaggio da Elliott a RedBird. Un passaggio di consegne che potrebbe diventare ufficiale già nella giornata di domani. Inoltre, il 'Financial Times' ha svelato alcune indiscrezioni che riguardano coloro i quali investiranno nel Milan insieme a Gerry Cardinale. Tra questi sono emersi i nomi del cestista più famoso al mondo LeBron James e della squadra di baseball New York Yankees. Proprio per quanto riguarda gli Yankees arriva l'importante conferma del presidente Randy Levine: queste le dichiarazioni rilasciate a 'Forbes'.