Milan, consegnato il Premio Manlio Scopigno a Stefano Pioli | News

"Come miglior allenatore della serie A a Stefano Pioli non solo per lo straordinario campionato vittorioso col Milan ma per una carriera improntata sulla lealtà e il massimo rispetto dei più alti valori sportivi. Una carriera iniziata da lontano con la splendida squadra Allievi del Bologna, dove vinse lo scudetto, e con tappe felici ma anche durissime come quella a Firenze, dove il suo ruolo e la sua umanità furono fondamentali per la gestione della drammatica morte di Astori. Un premio non solo al professionista ma anche all'uomo", la motivazione dell'assegnazione del premio a Pioli.