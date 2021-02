Milan, Pozzecco: “Ibra lo farei giocare sempre per paura di prenderle”

Diretta Twitch sul canale del Milan: le parole di Pozzecco

Intervenuto sul canale Twitch del Milan, il tecnico della Dinamo Sassari Gianmarco Pozzecco ha parlato del momento dei rossoneri: le sue parole.

Il suo commento su Zlatan Ibrahimovic: “Con lui userei la tattica di farlo giocare per paura di prenderle (ride ndr). Ho una grande venerazione per i giocatori dell’area balcanica. Hanno una personalità spiccata che se riesci a farli stare dalla tua parte, da quella dell’allenatore, riescono a cambiare le sorti di una squadra. Da quando è arrivato Ibra tutti i giocatori sono migliorati, perché emana tranquillità e serenità sotto forma di aggressività e personalità”.

Sulla differenza tra i campioni nel calcio e nel basket: “Tolto Messi e Ronaldo ci sono solo una ventina di giocatori che potrei nominare come terzo, ma c’è comunque un divario grandissimo. In NBA questa cosa non c’è. Il livello è altissimo in ogni squadra”.

