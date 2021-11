Milan-Porto, Ambrosini: “Difficile chiedere di più ai rossoneri”

Massimo Ambrosini, ex giocatore rossonero, ha commentato così Milan-Porto, gara di Champions League terminata 1 a 1

Massimo Ambrosini, ex giocatore rossonero, ha commentato così a Prime Video il pareggio 1 a 1 tra Milan e PortoEcco cosa ha detto:" È stata una partita molto difficile. Nel primo tempo il Milan non ha avuto la lucidità di uscire dalle difficoltà che il Porto gli ha creato. Nel secondo tempo i rossoneri hanno tirato fuori orgoglio e determinazione: il pareggio è giusto. Il rimpianto è non aver fatto qualcosa di più in fase offensiva visto che il Porto ha concesso, ma non credo si potesse chiedere molto oltre al Milan oggi.