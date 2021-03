Milan, pochi gol in attacco e pochi minuti giocati dagli attaccanti | News

Milan: gli attaccanti segnano e giocano poco

Stando a quanto riportato da Sky Sport 24, il Milan non solo è in emergenza visti i numeri infortuni, ma non è andato più in gol con i suoi attaccanti. Proprio alcuni di loro hanno giocato veramente poco. Basti pensare che Zlatan Ibrahimovic ha giocato solamente 14 partite (e segnato 14 reti) in campionato, giocando solamente 1102 minuti, il 45% di quelli disponibili, quindi meno della metà. Discorso simile per Rebic. Anche il croato ha giocato meno della metà dei minuti a disposizione in campionato, il 49% per l’esattezza, per un totale di 1205 minuti. Solamente Leao è l’unico attaccante in rosa che ha più minutaggio sulle gambe. Per il portoghese si contano 1526 minuti, ovvero quasi il 63% del totale. La nota negativa per l’ex Lille sono i pochi gol segnati: solamente 6 quest’anno tra Serie A, Coppa Italia ed Europa League. Intanto, passando al calciomercato, il Milan pensa ad acquisto in difesa.