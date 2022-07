Milan, Pobega ha scelto il numero 32: ecco chi fu l’ultimo ad indossarlo

Tommaso Pobega ha scelto il proprio numero di maglia per la nuova stagione: il centrocampista del Milan avrà il 32 sulle spalle. L'ultimo ad indossarla fu Christian Abbiati. Un numero, il 32, che dunque ritorna nella rosa del Diavolo grazie a Pobega. Dopo le due ottime stagioni in prestito, prima con lo Spezia e poi col Torino, per il triestino il ritorno alla base. Nella nuova stagione sarà chiamato a confermare quanto di buono fatto vedere ultimamente in Serie A. Milan, nel mirino un gioiello brasiliano: le ultime news di mercato >>>