Milan, Pobega merita la cessione? Il ragazzo intanto si mette in mostra

Si parla tanto di una possibile cessione di Tommaso Pobega. Il suo futuro merita davvero di essere lontano dal Milan? Il punto

Renato Panno

"Come tutti quelli che sono qua voglio mettermi in mostra. Cerco di allenarmi al meglio, poi valuteremo il tutto con il mister e la società". "Come ti sembra l'ambiente al Milan? Qui si sente aria di casa". Parole e musica di Tommaso Pobega che, al termine dell'amichevole tra Milan e Pro Sesto, ha rilasciato un'intervista ai microfoni del canale tematico rossonero. Una partita che ha visto il classe 1999 giganteggiare in mezzo al campo. E' giusto notare come l'avversario non sia stato dei più impegnativi, ma è altrettanto giusto mettere il punto su una personalità a tratti straripante. L'atteggiamento è quello che conta.

Pobega è entrato a fine primo tempo, quando Stefano Pioli ha deciso di rivoluzionare totalmente il suo undici iniziale. Dal suo Tonali-Bennacer si è passati a quello formato da Di Gesù e Pobega. Quest'ultimo, in prestito allo Spezia nella scorsa stagione, è stato impiegato stabilmente da mezzala da Vincenzo Italiano con grandi risultati: i 6 gol e 3 assist in 20 partite di Serie A non possono che confermare la tesi. Dall'arrivo di Stefano Pioli il ruolo di mezzala è stato totalmente annullato a favore di una linea a tre sulla trequarti, schermata da due centrocampisti centrali di sostanza.

Proprio in questo reparto il Milan sta cercando in calciatore da inserire nell'organico con il ritorno di Tiemoué Bakayoko che rimane un'idea concreta. L'arrivo del francese escluderebbe la permanenza di Pobega? Probabilmente sì. E allora perché non dare fiducia ad un ragazzo che proviene dal settore giovanile e che ha dimostrato di essere un centrocampista completo? Gli ultimi esempi di Manuel Locatelli e Matteo Pessina potrebbero mettere il freno ad una cessione che potrebbe trasformarsi in rimpianto. Il giocatore, come confermato nell'intervista sopra citata, non poteva essere più chiaro. Pioli e la società valuteranno il suo futuro, ma lui vuole restare. Le minestre riscaldate spesso non danno i frutti sperati, valorizzare un ragazzo cresciuto nella 'cantera' potrebbe invece rivelarsi più che producente in tutti i sensi.