Milan, Pirlo: “Adesso speriamo in qualche passo falso”

Dopo aver vinto contro l'Inter, l'allenatore della Juventus ha parlato anche di Milan e Napoli: ecco le parole di Pirlo.

Ancora tutto in gioco per il Milan e la Juventus per quanto riguarda la qualificazione in Champions League e Andrea Pirlo ha commentato così ai microfoni di Sky: "Adesso possiamo avere una domenica di speranza, sperando in qualche passo falso degli altri. Però la nostra priorità era di vincere stasera, lo abbiamo fatto, abbiamo fatto il nostro e adesso vedremo domani e nella prossima partita cosa succederà". Se il Milan vince, però, è matematicamente in Champions League. Nel caso in cui il Napoli dovesse perdere, ai rossoneri basterebbe invece anche un pareggio. Nessuna speranza, invece, per i partenopei di chiudere il discorso già domani. Ecco le top news rossonere della giornata di oggi >>>