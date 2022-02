Milan, Pioli sorride: Tomori recupera dall’infortunio con largo anticipo

Fikayo Tomori si è allenato in gruppo ed è da considerarsi recuperato. Il Milan accoglie l'inglese, che è rientrato prima del previsto

"AC Milan comunica che Fikayo Tomori è stato sottoposto ad un intervento in artroscopia del ginocchio sinistro per risolvere la lesione del menisco mediale occorsa ieri. Fikayo sta bene e inizierà da subito il percorso riabilitativo. I tempi di recupero sono stimabili in trenta giorni". Un comunicato emesso il 14 gennaio, vale a dire 21 giorni fa. Nelle ultime settimane si è spesso parlato di un Tomori molto determinato a recuperare per il derby contro l'Inter, in programma sabato 5 febbraio alle ore 18. Alle parole sono seguiti i fatti, dal momento che l'ex Chelsea, con ogni probabilità, sarà presente nella lista dei convocati di Stefano Pioli.

L'allenatore rossonero ritrova così uno dei pilastri di una squadra che ormai non può fare più a meno di lui. Soprattutto viste le difficoltà numeriche in un reparto su cui però il Milan ha deciso comunque di non intervenire. Se la giocherà fino all'ultima giornata di campionato con gli uomini che ha, perché non ha senso comprare tanto per farlo. Dopo l'infortunio di Simon Kjaer rinunciare anche a lui è diventato estremamente complicato. Un giocatore che, fin dal suo arrivo, ha messo subito le cose in chiaro in quanto a gerarchie difensive. Un giocatore che ha fatto sedere in panchina il capitano e si è confermato come la spalla perfetta per il danese.