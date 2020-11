Milan, Pioli: “Theo Hernandez è un grande terzino. Merita la Nazionale”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS: LE PAROLE DI PIOLI SU THEO HERNANDEZ

MILAN NEWS – Stefano Pioli, tecnico rossonero, nell’intervista rilasciata ai microfoni dell’Equipe, ha parlato di Theo Hernandez. Ecco le sue dichiarazioni.

"È uno dei migliori terzini d'Europa, ha grandi qualità fisiche e tecniche. Sa leggere bene l'ultimo passaggio e ha le potenzialità per far male agli avversari anche da solo. Sta cercando di migliorarsi ogni giorno e lo sta facendo soprattutto nella fase difensiva. È un grande terzino, sono sodisfatto di quello che sta facendo ma può ancora migliorare. Non viene convocato in Nazionale? Sono sorpreso, ma non mi voglio intromettere in quelle nelle decisioni di Deschamps. La Francia ha tanti talenti, ma Theo meriterebbe la convocazione e sta lavorando per entrare nel giro della nazionale".