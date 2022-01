Milan, Pioli suona la carica: il discorso del tecnico alla squadra

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha caricato la squadra rossonera in vista dei prossimi impegni contro Juventus e Inter

Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport,Stefano Pioli carica il Milan in vista dei prossimi impegni. Il tecnico non vuole dare alcun alibi alla squadra dopo quanto successo con l'arbitro Serra nella partita di lunedì sera contro lo Spezia. Il Diavolo ha subito un'ingiustizia, ma ora bisogna voltare pagina, anche perchè arrivano avversari molto forti contro Juventus e Inter.