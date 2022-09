Milan, Pioli e il suo staff fanno gruppo: weekend insieme sul Lago di Como

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha approfittato della sosta per trascorrere del tempo libero insieme al suo staff sul Lago di Como

Tutte le vittorie partono da lontano, molto lontano. All'interno di una squadra, oltre ovviamente ai calciatori di qualità, serve un clima disteso, amichevole e di complicità. Tutte caratteristiche ben visibili nel Milan di Stefano Pioli che, lo scorso anno, ha vinto lo scudetto nonostante non fosse la favorita per il successo finale. Il Milan, prima di essere un'ottima squadra, è un gruppo, una famiglia.

A sostegno di questa tesi la reunion tra Pioli e il suo staff sul Lago di Como. Approfittando della sosta per le Nazionali, l'allenatore rossonero e i suoi collaboratori hanno trascorso del tempo insieme per cementare il loro rapporto. Bastano le piccole cose per fare la differenza. Leggi qui le dichiarazioni integrali di PAOLO MALDINI al Festival dello Sport>>>