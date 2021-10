Milan, Pioli sorride per i recuperi. Mercato, ecco il sostituto di Kessie

Il Milan si prepara per la gara di Bologna, ma in primo piano c'è sempre il calciomercato. Maldini e Massara, infatti, pensano al sostituto di Franck Kessie. Il centrocampista difficilmente rinnoverà il contratto con il club rossonero, in scadenza nel 2022. Difficile quello dell'ivoriano, mentre si avvicina quello di un altro giocatore importante. Intanto Pioli può sorridere per il recupero di diversi indisponibili. Nelle prossime pagine le notizie più importanti della mattina.