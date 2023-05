Milan, Pioli chiede di voltare pagina: obiettivo Champions

Il Milan non riesce nell'impresa di rimontare i due gol presi all'andata delle semifinali di Champions League contro l'Inter e capitola anche al ritorno, dovendo dire addio alla finale. La squadra, è tornata subito ad allenarsi per la partita di sabato contro la Sampdoria. I giocatori si sono ritrovati insieme a Stefano Pioli, che ha voluto chiarire l'obiettivo da centrare in queste ultime tre partite di Serie A. Come riportato da Sky Sport, nessun discorso, nessun confronto. Pioli ha soltanto chiesto alla squadra di voltare pagina per andarsi a prendere la qualificazione Champions per il prossimo anno. Un obiettivo che il Milan dovrà cercare di trovare, un esclusione dalla Champions sarebbe un colpo duro.