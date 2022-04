Milan, Pioli si aggrappa a Giroud: il francese cerca altri gol pesanti

Olivier Giroud, attaccante del Milan, sarà titolare anche nel match contro il Torino. Dovrà affrontare un osso duro come Bremer

La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, si sofferma su Olivier Giroud, attaccante del Milan. Il francese partirà ancora una volta titolare nella gara contro il Torino, in programma domenica. L'ex Chelsea da quando è al Chelsea si è specializzato in gol pesanti: "Tutti si aspettano che sia decisivo ogni volta, ma conta esserlo nei momenti importanti»

Come dargli torto. Giroud, infatti, ha segnato 8 gol in campionato, ma in questi otto ci sono la doppietta indimenticabile nel derby e la rete del Maradona contro il Napoli. Reti che permettono al Milan di essere ancora in testa alla classifica nonostante il pareggio contro il Bologna.